Respons Dasco soal MK Tak Menemukan Bukti Gibran Punya Ijazah Setara SMA

jpnn.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

"Kita sama-sama mendengarkan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Nah, oleh karena itu, kami hormati keputusan MK tersebut," kata Dasco menjawab pertanyaan awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).

Diketahui, satu di antara sorotan dalam putusan MK dalam PHPU nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 ialah hakim tak menemukan bukti kuat Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah dari luar negeri yang setara SMA atau sederajat di Indonesia.

Dasco kemudian menerima pertanyaan awak media soal hakim konstitusi tak menemukan bukti ijazah SMA Gibran sebagai syarat pencalonan.

"Ya, saya belum pelajari secara lebih lanjut keputusannya," jawab Ketua Harian Gerindra itu.

Dasco mengaku baru mendengarkan putusan terkait PHPU nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 ditolak MK.

"Saya hanya mendengar, keputusan yang kemudian sudah diputuskan MK. Lain-lain saya belum pelajari," ungkap dia.

MK menyatakan tak menemukan bukti yang kuat bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat dari luar negeri yang bisa disetarakan setingkat SMA atau SMK di Indonesia sebagai syarat pencalonan untuk Pilpres 2029.