menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Respons Disdikbud Jateng Soal 'Skandal Smanse': Pelaku Bisa Kena UU ITE

Respons Disdikbud Jateng Soal 'Skandal Smanse': Pelaku Bisa Kena UU ITE

Respons Disdikbud Jateng Soal 'Skandal Smanse': Pelaku Bisa Kena UU ITE
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 11 Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, SEMARANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Disdikbud Jateng) turut menanggapi kasus 'Skandal Smanse' yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Kasus ini melibatkan seorang alumni SMAN 11 Semarang bernama Chiko Radityatama Agung Putra yang diduga mengedit foto sejumlah siswi dan guru perempuan menjadi video tak senonoh menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Jateng Kustrisaptono menyebut masih menelusuri kronologi kejadian.

Baca Juga:

“Saat ini saya minta kronologinya dahulu, ini siapa dan bagaimana,” ujarnya kepada JPNN.com, Selasa (14/10).

Dari informasi awal yang dia diterima, baik pelaku maupun orang-orang yang wajahnya digunakan dalam rekayasa video tersebut merupakan lulusan SMAN 11 Semarang.

“Itu (pelakunya, red) alumni, lulusan-lulusan SMA 11 Semarang. Bermain AI, komputer, karena teknologi itu. Mungkin dia mengunggah hasil rekayasa itu,” ujarnya.

Baca Juga:

Kustrisaptono menyatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima data pasti mengenai jumlah korban maupun isi konten yang diedit.

Dia menyebut tautan video yang sempat beredar kini sudah tidak bisa diakses.

Penjelasan Disdikbud Jateng terkait 'Skandal Smanse' yang melibatkan alumni SMAN 11 Semarang, begini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI