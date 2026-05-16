Respons Dokter Kamelia Setelah Ammar Zoni Kembali Dipindahkan ke Nusakambangan

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia memberi tanggapan setelah kekasihnya, Ammar Zoni kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Dia mengaku bakal terus memberikan dukungan dan mengupayakan Ammar Zoni bisa balik ditahan di Jakarta.

"Karena, aku mundur pun juga tanggung. Semua sudah berjalan, semua sudah habis tenaga, pikiran segala macam, sudah aku jalankan kan semua itu," kata Dokter Kamelia dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Dibantu kuasa hukum, perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu kini fokus mengajukan upaya agar Ammar Zoni dipindahkan lagi dari Nusakambangan.

Oleh sebab itu, Dokter Kamelia mengaku tidak terlalu memikirkan soal urusan asmara dengan Ammar Zoni.



"Jodoh enggak ke mana. Kalau enggak jodoh juga, ya oke tidak apa-apa gitu," ucap Dokter Kamelia.

Diketahui, Ammar Zoni kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemeimipas).

Humas Ditjenpas Rika Apriliantai menjelaskan bahwa Ammar Zoni dan 5 rekannya dipindahkan dari Lapas Narkotika Jakarta ke Lapas Nusakambangan pada Jumat (8/5) pukul 23.55 WIB.

“Setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 7 tahun kepada Ammar Zoni dan teman-temannya, maka yang bersangkut dikembalikan lagi ke Lapas super maximum security di Karang Anyar untuk menjalani masa pidananya,” ungkap Rika dilansir Antara, Sabtu (9/5).