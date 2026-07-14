Respons Erick Thohir Setelah Mitchell Baker Masuk Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia punya amunisi tambahan menjelang tampil pada ajang ASEAN Championship 2026 setelah proses naturalisasi Mitchell Baker rampung.

Pemain kelahiran 11 Desember 2006 itu resmi mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia (WNI) di Jakarta, Senin (13/7).

Ketum PSSI, Erick Thohir mengaku senang pesepak bola kelahiran Melbourne, Australia itu menjadi bagian skuad Garuda.

Menurutnya, saat ini tim asuhan John Herdman itu membutuhkan tenaga di lini serang seusai Ole Romeny urung bergabung.

“Dengan postur tubuh dan insting mencetak gol yang mumpuni, Mitchell adalah tambahan yang berharga bagi lini depan. Pastinya, coach John Herdman sudah punya rencana untuk mengintegrasikan Mitchell ke dalam tim," kata Erick Thohir.

Setelah mengambil sumpah, Mitchell Baker akan langsung terbang ke Bali untuk menjalani pemusatan latihan.

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Saat ini, Timnas Indonesia tengah berlatih intensif menjelang menghadapi turnamen akbar sepak bola Asia Tenggara.

Rencananya, skuad Garuda tidak akan berlatih tanding dan fokus untuk berlatih hingga selesai pada Sabtu (25/7) mendatang