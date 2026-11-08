Respons Erick Thohir Soal Isu Penyadapan Pejabat: Fokus Saya Hari Ini Melayani Rakyat
jpnn.com, JAKARTA - Menpora Erick Thohir buka suara seusai namanya masuk dalam lis pejabat yang disadap.
Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu lebih memilih tidak berspekulasi dan meminta semua pihak menunggu hasil verifikasi dari Kapolri serta Satuan Tugas (Satgas) yang tengah dibentuk.
Mantan Presiden Inter Milan itu mengaku hanya mendengar dari informasi di sosial media bahwa namanya tercantum dalam daftar pejabat yang disadap.
Erick sendiri tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh mengenai kebenaran informasi tersebut.
"Kalau saya hanya mendengar saya nomor 36 atau apa, ya saya tidak bisa bicara apa-apa karena bagian yang tersadap," ujar Erick.
Erick Thohir berharap persoalan tersebut ke depannya dapat ditangani dengan baik.
Menurut Erick saat ini fokus dirinya lebih berupaya memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.
"Mudah-mudahan. Saya bukan punya pemikiran negatif. Apalagi hari ini saya berkontribusi yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan bagaimana justru kami harus melayani rakyat sebaik-baiknya," kata Erick.
Menpora Erick Thohir buka suara seusai namanya masuk dalam lis pejabat yang disadap
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