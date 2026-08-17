Respons Gempa NTT, Purbaya Pastikan Dana Siaga BNPB Tersedia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah mempunyai dana siaga guna mendukung kebutuhan pembiayaan penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kesiapan tersebut disampaikan Menkeu melalui sambungan telepon dalam Rapat Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana (Satgas Galapana) DPR RI yang membahas penanganan bencana gempa di NTT dan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati pada Minggu (16/8).

“Buat anggota DPR semuanya yang ada di sana, sama semua yang rapat pada malam hari ini, Menteri Keuangan siap membantu kebutuhan pembiayaan di sana (NTT),” ujar Menkeu.

Menkeu menjelaskan penanganan bencana umumnya dilakukan secara bertahap, yang diawali dengan pemanfaatan alokasi dana kedaruratan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ketersediaan anggaran tersebut memungkinkan pemerintah memberikan respons pembiayaan awal secara cepat sesuai dengan kebutuhan di lapangan serta tahapan pemulihan yang berjalan.

“Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kami siapkan. Masih ada tuh Rp 5 triliun kalau nggak salah ya. Mungkin sebagian terpakai, tetapi masih cukup. Biasanya kalau kurang kami isi langsung itu dana PNBP,” katanya menjelaskan.

Purbaya menekankan pemerintah juga siap menyesuaikan dukungan anggaran apabila kebutuhan pembiayaan penanganan dan rekonstruksi pascabencana meningkat.

“Jadi memang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah stand by,” kata Purbaya.