Respons Gubernur DKI Pramono soal Hilangnya Tangga JPO di Depan Gedung DPR
jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berkomentar soal hilangnya tangga jembatan penyeberangan orang (JPO) di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Menurut Pramono, JPO tersebut sebenarnya bukan dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melainkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerja Rakyat pada saat itu.
“JPO yang ada di Senayan itu adalah JPO yang dulunya dibangun oleh Kementerian PUPR,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, pada Rabu (12/8).
Menurut dia, bila JPO di Jakarta masih dibutuhkan dan difungsikan untuk masyarakat, akan terus dirawat oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Kalau kemudian memang sudah tidak difungsikan karena beberapa juga akan ada JPO yang akan kami tarik, terutama yang dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta sendiri pasti akan kami lakukan,” jelasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan bahwa dirinya memang harus melihat langsung kondisi JPO apakah masih bisa digunakan atau tidak.
Salah satunya juga termasuk JPO Rasuna Said yang tidak tersambung ke halte Transjakarta.
“Kalau bukan karena saya melihat langsung, pasti saya juga enggak akan bisa mengambil keputusan. Begitu saya lihat langsung, ternyata JPO itu sudah tidak diperlukan,” tutur Pramono.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi terkait hilannya tangga JPO di depan gedung DPR RI, Senayan. Dia mengungkap fakta ini.
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