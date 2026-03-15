Respons Gubernur Luthfi Seusai Bupati Cilacap Kena OTT KPK

Respons Gubernur Luthfi Seusai Bupati Cilacap Kena OTT KPK

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman duduk di dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (14/3/2026). KPK menetapkan status tersangka dan menahan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus pemerasan terhadap perangkat daerah untuk tunjangan hari raya (THR) pribadi dan eksternal Forkopimda serta mengamankan barang bukti uang tunai Rp610 juta. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suw

jpnn.com - SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi merespons soal Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang kena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).

Orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Jateng ini mengaku prihatin dengan kejadian tersebut, apalagi sebelumnya sudah ada dua kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, yakni Bupati Pati Sudewo dan Bupati Pekalongan Fadia A. Rafiq.

Gubernur Luthfi menyatakan telah berulang kali menekankan integritas kepada pejabat. "Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan," kata Luthfi di Semarang, Minggu (15/3), menanggapi OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

Luthfi mengatakan bahwa jajaran kepala daerah, wakil kada, dan aparatur sipil negara (ASN) telah berulang ditekankan soal pentingnya menjaga integritas.

Terlebih lagi, ujar Luthfi, Pemprov Jateng telah bekerja sama dengan KPK untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

Pemprov Jateng bekerja sama koordinasi-supervisi dan pencegahan (korsupgah) KPK untuk memberikan pengarahan pada kepala daerah hingga anggota DPRD.

Tak hanya itu, saat peringatan Hari Antikorupsi Dunia lalu, mereka juga telah diperingatkan jangan sampai melakukan penyimpangan anggaran, dan yang paling penting lagi adalah tak boleh melanggar hukum.

Terkait proses hukum yang dilakukan KPK terhadap bupati Cilacap, Luthfi menghormati langkah yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.

