Respons Habib Ja'far Soal Penangkapan Onadio Leonardo

jpnn.com, JAKARTA - Habib Husein bin Ja'far Al Hadar alias Habib Ja'far akhirnya memberi tanggapan soal sahabatnya, Onadio Leonardo yang ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menyampaikan kekecewaan sekaligus keprihatinan kepada Onad

"Membaca kabar tentang Onad, gue kaget, kecewa, sedih dan prihatin. Onad adalah saudara gue sebagai sesama manusia, meski kami berbeda dalam agama. Justru dengan modal itu, kami selama ini berjuang bersama untuk toleransi di Indonesia," ungkap Habib Ja'far.

"Tetapi tidak ada toleransi untuk narkoba. Narkoba bukan hanya menyalahi hukum negara, tetapi hukum semua agama dan logika akal sehat," sambungnya.

Meski demikian, Habib Ja'far memastikan akan selalu memberi dukungan kepada Onadio Leonardo.

Dia ingin mantan vokalis Killing Me Inside tersebut bisa terlepas dari kecanduan narkoba.

"Maka, gue berdoa dan berusaha buat hadir dan membantu Onad untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Terlepas dari narkoba dan bangkit menebar kebaikan. Kita benci narkoba. Karena itu, gue ingin saudara gue, Onad terlepas dari narkoba. Gue juga berharap, ini menjadi pelajaran besar untuk Onad dan kita," beber pendakwah berusia 37 tahun itu.

Selain itu, Habib Ja'far juga menyampaikan doa untuk Onadio Leonardo.