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Respons Hardiyanto Kenneth Setelah Nonton Konser Avenged Sevenfold di JIS

Respons Hardiyanto Kenneth Setelah Nonton Konser Avenged Sevenfold di JIS
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Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth. Foto: ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth turut hadir menyaksikan konser Avenged Sevenfold di Jakarta International Stadium pada Sabtu (10/10).

Setelah menonton aksi band rock asal Amerika Serikat itu, dia memberi pujian kepada promotor Ravel Entertainment yang sukses menghadirkan konser skala stadion dengan apik.

“Saya datang ke konser Avenged Sevenfold di Jakarta kali ini diundang owner dari promotor Ravel Entertainment, Ravel Junardy yang merupakan kawan baik sekaligus kawan lama saya,” kata Hardiyanto Kenneth dilansir Antara.

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Pria berusia 45 tahun itu menilai Ravel Entertainment sangat profesional dalam mempersiapkan segala kebutuhan konser Avenged Sevenfold.

Selain itu, Hardiyanto Kenneth menyebut dirinya sempat berdiskusi dengan Ravel Junardy terkait inisiatif penyelenggaraan konser tersebut sejak awal 2025 lalu.

Keduanya membahas pemetaan potensi pasar, analisis tren konser musik internasional, hingga pembahasan konsep pertunjukan.

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Dia merasa perlu ada kolaborasi yang kuat antara promotor, pemerintah, dan pelaku industri kreatif.

"Dukungan terhadap industri kreatif merupakan investasi jangka panjang, yang harus diperkuat lagi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas," jelasnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth turut hadir menyaksikan konser Avenged Sevenfold di Jakarta International Stadium pada Sabtu (10/10).

Sumber Antara
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