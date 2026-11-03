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Respons Hashim, DJP Tegaskan SPP-TDLN Bukan Pajak Baru

Respons Hashim, DJP Tegaskan SPP-TDLN Bukan Pajak Baru
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Setidaknya 1,62 juta wajib pajak (WP) menerima surat cinta dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menanggapi pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Hashim Djojohadikusumo mengenai perluasan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) transaksi digital luar negeri (TDLN).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawati menegaskan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) bukan jenis pajak baru.

Inge menjelaskan SPP-TDLN ialah kebijakan pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri agar lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi.

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Sistem tersebut dirancang untuk memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya pemungutan ganda, serta menjaga perlakuan yang setara antara pelaku usaha dalam dan luar negeri.

"Serta memastikan penggunaan data dilakukan secara aman, terbatas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Inge dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (3/11).

Inge juga menekankan tidak seluruh transaksi luar negeri secara otomatis akan langsung dikenakan PPN.

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Pemungutan pajak melalui skema SPP-TDLN hanya akan dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang secara sah telah memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai aturan berlaku.

Dengan demikian, aktivitas transfer dana personal serta layanan pengiriman uang lintas negara (remittance) masyarakat dipastikan tetap bebas dari pengenaan PPN.

DJP merespons pernyataan Hashim Djojohadikusumo terkait perluasan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) TDLN.

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