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Respons Inara Rusli Soal Perkembangan Kasus Akses Ilegal

Respons Inara Rusli Soal Perkembangan Kasus Akses Ilegal
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Inara Rusli seusai pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (17/4). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kasus dugaan akses ilegal atau illegal access rekaman CCTV di kediaman Inara Rusli memasuki babak baru.

Kini, persoalan tersebut akhirnya menunjukkan progres signifikan setelah sempat dianggap berjalan di tempat selama beberapa waktu.

Kuasa hukum Inara Rusli, Lechumanan lantas mengungkapkan agenda penting pekan depan terkait dugaan kasus tersebut.

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"Yang Mabes Polri nanti minggu depan, gelar penetapan tersangka," ungkap Lechumanan di kawasan Kebayora Baru, Jakarta Selatan, Jumat (17/7).

Menurutnya  pihaknya sudah menginformasikan kabar tersebut kepada Inara Rusli.

Lechumanan menyebut ibu tiga anak itu merasa lega dan senang lantaran laporannya tersebut akhirnya memasuki tahap penentuan status hukum.

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"Sudah, sudah saya komunikasi teruslah, senang lah dia. Saya bilang, 'sudah Mbak tenang saja ya, ini saja berserah kepada yang di atas saja'," ucapnya.

Selain itu, Lechumanan berharap agar dugaan kasus tersebut bisa segera mendapat kejelasan secara hukum.

Persoalan terkait dugaan akses ilegal atau illegal access rekaman CCTV di kediaman Inara Rusli memasuki babak baru.

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