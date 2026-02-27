Respons Inara Rusli Soal Pernikahan Virgoun dan Lindi Fitriyana

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Inara Rusli memberi tanggapan soal pernikahan mantan suaminya, Virgoun.

Dia mendoakan kebahagiaan untuk Virgoun yang menikahi Lindi Fitriyana pada Kamis (26/2).

"Semoga bahagia, itu saja," kata Inara Rusli.

Mantan personel Bexxa itu tidak berkomentar banyak soal pernikahan mantan suaminya tersebut.

Inara Rusli mengaku tidak diundang untuk datang ke pernikahan Virgoun dan Lindi Fitriyana.

"Enggak (diundang)," tambah Inara Rusli.

Diketahui, Inara Rusli pernah menikah dengan Virgoun pada 2014 hingga akhirnya bercerai pada 10 November 2023.

Kini, Inara Rusli dirumorkan telah menikah siri dengan Insanul Fahmi, suami Wardatina Mawa.