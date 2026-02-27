menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Respons Inara Rusli Soal Pernikahan Virgoun dan Lindi Fitriyana

Respons Inara Rusli Soal Pernikahan Virgoun dan Lindi Fitriyana

Respons Inara Rusli Soal Pernikahan Virgoun dan Lindi Fitriyana
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Inara Rusli memberi tanggapan soal pernikahan mantan suaminya, Virgoun.

Dia mendoakan kebahagiaan untuk Virgoun yang menikahi Lindi Fitriyana pada Kamis (26/2).

"Semoga bahagia, itu saja," kata Inara Rusli.

Baca Juga:

Mantan personel Bexxa itu tidak berkomentar banyak soal pernikahan mantan suaminya tersebut.

Inara Rusli mengaku tidak diundang untuk datang ke pernikahan Virgoun dan Lindi Fitriyana.

"Enggak (diundang)," tambah Inara Rusli.

Baca Juga:

Diketahui, Inara Rusli pernah menikah dengan Virgoun pada 2014 hingga akhirnya bercerai pada 10 November 2023.

Kini, Inara Rusli dirumorkan telah menikah siri dengan Insanul Fahmi, suami Wardatina Mawa.

Selebritas Inara Rusli memberi tanggapan soal pernikahan mantan suaminya, Virgoun.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI