Respons Jonathan Frizzy Soal Kabar Segera Nikah dengan Ririn Dwi Ariyanti

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy dikabarkan akan segera menikah dengan Ririn Dwi Ariyanti.

Akan tetapi, dia belum mau memberi jawaban gamblang soal kabar yang beredar di media sosial tersebut.

“Beritanya lihat di Instagram aku saja, ada sering post di Instagram,” ungkap Jonathan Frizzy saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Pria yang karib disapa Ijonk itu memilih lebih banyak bercerita mengenai kesibukannya sekarang.

Selain aktif sebagai pemain sinetron, Jonathan Frizzy kini juga mulai serius menekuni pekerjaan sebagai afiliator di TikTok.

"Aku sebenarnya diajak sama TikTok untuk join, terus aku jadi afiliator,” beber mantan suami Dhena Devanka itu.

Baca Juga: Jonathan Frizzy Jawab Kabar Segera Menikah dengan Ririn Dwi Ariyanti

Kegiatan tersebut kini dijalani Jonathan Frizzy bersamaan dengan pekerjaannya di dunia akting.

Dia merasa porsi waktunya untuk kedua aktivitas tersebut hampir sama.