Respons Kalam Salan, Legislator: Indonesia Bekerja Urus Karhutla, Bukan Cuma Bicara

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut Indonesia tidak pernah menganggap sepele kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah.

Hal demikian dikatakan dia saat merespons pernyataan anggota parlemen Malaysia, Kalam Salan yang mendesak Presiden RI Prabowo Subianto segera mengatasi karhutla.

Dave menyadari kabut akibat karhutla dirasakan Malaysia, tetapi Indonesia menjadi negara yang paling terdampak asap.

Menurutnya, desakan dari negara tetangga bukan langkah strategis untuk memadamkan karhutla.

"Kami menghargai kepedulian yang disampaikan, tetapi persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan desakan dari seberang perbatasan," kata Dave kepada awak media, Sabtu (24/10).

Dia menuturkan pemerintah Indonesia telah mengerahkan prsonel TNI mendukung penanganan karhutla secara darat.

Dave menyebut penanganan karhurla juga memakai kerja sama internasional, termasuk pengerahan tiga helikopter CH-47 Chinook bantuan Jepang untuk operasi water bombing di Kalimantan.

"Indonesia bekerja, bukan sekadar bicara. Setiap hari personel kami berada di lapangan, dan itu dilakukan dengan sumber daya kami sendiri maupun melalui kerja sama dengan negara sahabat," ujar legislator fraksi Golkar itu.