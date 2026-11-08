Respons Kapolda Jabar Soal Penangkapan 8 Anggota Polres Karawang

jpnn.com, BANDUNG - Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) tengah menangani kasus anggota Polresta Karawang, yang ditangkap atas dugaan pembebasan pengedar obat keras tertentu (OKT).

Sebanyak delapan anggota telah ditahan di tempat khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar, salah satunya Kasat Narkoba Polresta Karawang Kompol AWA.

Saat ditanya mengenai penanganan kasus anak buahnya, Kapolda Jabar Irjen Hengki belum bersedia memberikan penjelasan lebih lengkap.

"Nanti, yang lain. Yang lain, ya (pertanyaannya)," kata Hengki di Bandung.

Jendral bintang dua itu tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai informasi tersebut.

Sementara itu, Wakapolresta Karawang AKBP Afrian Satya Permadi mengatakan ke delapan anggotanya itu sudah dibawa ke Polda Jabar.

"Anggota diamankan langsung oleh Ditresnarkoba Polda Jabar dan yang bersangkutan juga sudah dilakukan penahanan di tempat khusus di Ditresnarkoba," kata Afrian di Karawang, Jumat (6/11).

Terdapat delapan anggota Polresta Karawang yang ditahan atas dugaan pembebasan pengedar obat keras tertentu.