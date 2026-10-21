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Respons Kapolri Terkait Kasus Polisi Tembak Polisi, Motif Terungkap

Respons Kapolri Terkait Kasus Polisi Tembak Polisi, Motif Terungkap
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Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Foto: Bay Ismoyo/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merespons kasus polisi tembak polisi yang terjadi di Markas Ditpoludara, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan.

Menurut Suyudi, kasus itu sudah ditangani oleh internal kepolisian melalui pihak Propam.

“Terkait Pondok Cabe sudah dalam penyidikan oleh Propam Polri,” katanya di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu.

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Akan tetapi, dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal langkah yang diambil Propam.

Sebelumnya, terkait penanganan pidana, Polda Metro Jaya menyatakan masih mendalami motif kasus penembakan tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) belum dapat melakukan pendalaman secara komprehensif terkait motif insiden tersebut karena masih mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku.

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"Kami penyidik dalam hal ini masih belum bisa melakukan pendalaman yang komprehensif melihat situasi dan kondisi dari si pelaku. Artinya ini juga harus kita lihat, makanya kami belum bisa menyampaikan motif," katanya.

Meski demikian, Budi memastikan tim penyidik telah selesai melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta menyita sejumlah barang bukti.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merespons kasus polisi tembak polisi yang terjadi di Mako Ditpoludara, Pondok Cabe, Tangsel.

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