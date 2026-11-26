jpnn.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia meminta proses penertiban kawasan dan penjatuhan sanksi administratif di sektor usaha kehutanan dan perkebunan perlu dijalankan secara objektif, terukur, dan disertai ruang dialog.

Hal itu dilakukan agar kebijakan yang ada memberikan kepastian usaha dan tidak memicu guncangan pada kepercayaan investor hingga rantai pasok industri. Kementerian Investasi/BKPM juga meminta hal yang sama.

Wakil Ketua Umum KADIN Shinta Kamdani menegaskan pelaku usaha pada dasarnya tidak keberatan dengan aturan yang ketat, selama diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi.

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"Investor global maupun domestik pada dasarnya menghormati kedaulatan hukum suatu negara. Pengusaha tidak keberatan dengan aturan yang ketat, selama aturan tersebut diterapkan secara objektif, terukur, dan dapat diprediksi," katanya kepada wartawan.

Kementerian Kehutanan dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971/2026 tertanggal 19 November 2026.

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Belum sampai sepekan, pemerintah menunjuk PT Garuda Adidaya Nusantara sebagai pengelola sementara lahan bekas RAPP.

Seperti dikutip Reuters, Garuda Adidaya merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Danantara Asset Management, salah satu entitas strategis milik Danantara Indonesia.