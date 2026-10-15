Respons Kepala BNPB soal Status Bencana Nasional Karhutla, Begini Kalimatnya

jpnn.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menanggapi adanya permintaan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional.

Menurut dia, untuk menetapkan status bencana nasional harus ada indikator tertentu.

“Status bencana nasional, nanti kami lihat. Apa sih untuk menentukan tingkatan status bencana nasional, gitu ya,” ucap Kristomei di Istana Negara, pada Kamis (15/10/2026).

Walau begitu, Kristomei menuturkan bahwa respons penanganan tak bergantung pada status bencana. Penanganan bencana harus tetap tetap dilakukan secara cepat dan tepat.

“Tapi kan, terpenting, apa statusnya bencana nasional kek, maupun bencana daerah kek, responsnya apa? Kecepatannya apa? Jangan sampai namanya besar, tapi responsnya enggak ada,” jelasnya.

Eks Pangdam XXI/Radin Inten itu menyebutkan bahwa pemadaman karhutla harus melibatkan banyak pihak dengan kolaborasi, harus responsif, cepat, integratif, keterpaduan seluruh aset yang ada, dan sinkronisasi.

“Makanya, tadi saya bilang, responsif. Responsif itu hitungannya bukan jam, menit. Jadi, itu yang akan kita evaluasi ke depan ya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia,” kata dia.

Dia mengibaratkan penanggulangan bencana harus memakai rope analogy dengan bekerja bersama dengan berbagai lapisan.