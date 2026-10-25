Respons Kerinduan Masyarakat, PSI Jakarta Pusat Minta Jokowi Jadi Dewan Pembina
jpnn.com, JAKARTA - PSI Jakarta Pusat menegaskan sikap satu komando dalam mengusulkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sebagai ketua Dewan Pembina.
Usulan ini menjadi salah satu keputusan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PSI Jakarta Pusat yang digelar pada 24 Oktober 2026 di Kantor Sekretariat DPW PSI Jakarta, Gondangdia, Jakarta Pusat.
Ketua DPD PSI Jakarta Pusat Maeky Robiko menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan aspirasi bersama seluruh jajaran partai, mulai dari pengurus hingga kader di tingkat akar rumput.
Menurutnya, Jokowi memiliki rekam jejak kepemimpinan dan orientasi kerja yang dibutuhkan PSI untuk memperkuat organisasi sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Kami satu komando. Seluruh pengurus, kader, dan anggota PSI Jakarta Pusat sepakat memohon kesediaan Bapak Joko Widodo untuk menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Kami meyakini pengalaman dan keteladanan beliau dapat menjadi kekuatan bagi partai untuk tumbuh lebih besar dan semakin dekat dengan masyarakat,” ujar Maeky.
Maeky menyebut kerja nyata Jokowi menjadi alasan utama mengapa sosoknya dinilai layak memimpin Dewan Pembina PSI.
Baginya, masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi hasil yang dirasakan secara langsung.
Rekam jejak Jokowi di berbagai jenjang pemerintahan menjadi pengalaman penting yang dapat memberikan arah bagi perjuangan partai.
Maeky menyebut, kerja nyata Jokowi menjadi alasan utama mengapa sosoknya dinilai layak memimpin Dewan Pembina PSI
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