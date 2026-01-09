menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Respons Ketum PBNU soal Yaqut Jadi Tersangka, Ada Kata Kakak

Respons Ketum PBNU soal Yaqut Jadi Tersangka, Ada Kata Kakak

Respons Ketum PBNU soal Yaqut Jadi Tersangka, Ada Kata Kakak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum PBNU, Kiai Yahya Cholil Staquf. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KPK menetapakan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus kuota haji.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf merespons dengan bijak.

Gus Yahya mengatakan tidak akan mengintervensi kasus Yaqut dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku.

Baca Juga:

“Sebagai kakak tentu secara emosional saya ikut merasakan, tetapi, masalah hukum terserah proses hukum. Saya sama sekali tidak ikut campur,” ujar Gus Yahya yang juga kakak kandung Yaqut Cholil di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Yaqut Cholil Qoumas menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama.

Status tersangka telah ditetapkan pada Kamis, 8 Januari 2026.

Baca Juga:

Ia juga memastikan bahwa PBNU secara organisasi tidak terlibat dalam kasus yang melibatkan Eks Menag Yaqut.

"PBNU tidak terkait. Tindakan individu tidak mewakili organisasi," katanya.

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf merepons penetapan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus kuota haji.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI