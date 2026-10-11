Respons Kombes Tri soal Dugaan Perundungan Mahasiswa Telkom University

jpnn.com - Pihak Polresta Bandung, Jawa Barat bakal menindaklanjuti dugaan perundungan terhadap mahasiswa baru Telkom University dengan memeriksa saksi dan bukti bila korban melaporkan kejadian itu.

"Kalau memang nantinya membuat laporan, tentu saja kami siap menindaklanjuti dengan memeriksa saksi-saksi dan bukti," kata Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto di Bandung, Minggu (11/10/2026).

Kombes Tri menyebut hingga saat ini kepolisian belum menerima laporan dari korban, tetapi telah meminta informasi awal kepada pihak kampus terkait peristiwa yang diduga terjadi pada Jumat tersebut.

Menurutnya, koordinasi dengan pihak kampus dilakukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai kejadian tersebut.

Berdasarkan informasi sementara, terdapat kelompok-kelompok mahasiswa dengan ketua kelompok atau ketua asrama di lingkungan kampus.

"Kejadian itu berada di dalam kampus sehingga sampai saat ini kami masih menunggu informasi secara menyeluruh dari pihak kampus," ujarnya.

Namun, polisi masih menunggu informasi lengkap dari Telkom University untuk memahami peristiwa tersebut sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut berdasarkan laporan yang diterima.

"Sampai dengan saat ini, ya kami dari Jajaran Polresta Bandung belum menerima laporan, baik dari korban, ya," katanya.