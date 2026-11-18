jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memberi tanggapan soal pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

Adapun Raffi Ahmad menyatakan dirinya pernah berkonsultasi pada 2024 soal pekerjaannya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik.

"Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir Antara, Rabu (18/11).

Budi Prasetyo menjelaskan KPK selalu terbuka melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas ataupun upaya-upaya pencegahan korupsi.

"Kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah dan mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan," jelasnya.

Sebelumnya, Raffi Ahmad dalam sebuah kesempatan mengaku sempat berkonsultasi dengan KPK pada 2024 lalu.

"Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya," kata Raffi Ahmad.

Menurut Raffi Ahmad, KPK pada saat itu menilai aktivitasnya sebagai pejabat publik yang tetap menerima kerja sama sebagai pekerja seni adalah hal yang tidak melanggar ketentuan.