Respons KPK Soal Temuan ICW yang Menyeret Nama Raffi Ahmad

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan respons soal temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influenser oleh dua kementerian selama periode 2024-2026 sebesar Rp14,7 miliar.

Adapun influenser yang dimaksud dikaitkan dengan nama Raffi Ahmad serta rekannya dalam klub motor The Dudas -1 yakni Desta, Gading Marten, dan Ariel NOAH.

"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir Antara.

Budi Prasetyo menjelaskan bahwa KPK perlu mendalami apakah temuan tersebut merupakan kewenangan pihaknya atau tidak.

"Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak," bebernya.

Menurutnya, dua kementerian yang dimaksud perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu.

Hal tersebut sehubungan dengan adanya dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa influenser.

"Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya," tambahnya.