menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Respons KPK Soal Temuan ICW yang Menyeret Nama Raffi Ahmad

Respons KPK Soal Temuan ICW yang Menyeret Nama Raffi Ahmad

Respons KPK Soal Temuan ICW yang Menyeret Nama Raffi Ahmad
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Raffi Ahmad. Foto: Instagram/raffinagita1717

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan respons soal temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influenser oleh dua kementerian selama periode 2024-2026 sebesar Rp14,7 miliar.

Adapun influenser yang dimaksud dikaitkan dengan nama Raffi Ahmad serta rekannya dalam klub motor The Dudas -1 yakni Desta, Gading Marten, dan Ariel NOAH.

"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir Antara.

Baca Juga:

Budi Prasetyo menjelaskan bahwa KPK perlu mendalami apakah temuan tersebut merupakan kewenangan pihaknya atau tidak.

"Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak," bebernya.

Menurutnya, dua kementerian yang dimaksud perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu.

Baca Juga:

Hal tersebut sehubungan dengan adanya dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa influenser.

"Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya," tambahnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan respons soal temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influenser oleh...

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI