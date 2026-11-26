jpnn.com, JAKARTA - Pebasket Marques Bolden mengakui saat ini Timnas Basket Indonesia dalam tekanan besar seusai kalah dari Mongolia di ronde kedua Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029.

Dalam laga yang digelar di MBank arena, Ulaanbaatar, Kamis (26/11), skuad asuhan Koko Heru Setyo Nugroho itu menyerah dengan skor 64-72.

Marques Bolden menilai kekalahan ketiga beruntun skuad Garuda membuat langkah untuk tampil di Kualifikasi turnamen akbar basket Asia tersebut agak berat.

Alumni Duke University itu berharap rekan-rekannya bisa terus fokus untuk menjaga asa tembus babak berikutnya.

Dua laga ke depan menjadi penting untuk bisa disapu bersih oleh Andakara Prastawa cum suis saat jumpa Thailand dan Fiji.

"Tekanannya tentu besar. Kami sangat ingin kembali tampil di Piala Asia," kata pemain asal klub Levanga Hokkaido itu.

Pada laga tersebut, Marques Bolden menjadi topskor dengan mencatatkan 22 poin dan 11 rebound.

Mantan pemain Cleveland Cavaliers itu berharap dengan kehadiran dirinya bisa membantu Timnas Basket Putra Indonesia tampil di FIBA Asia Cup 2029.