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Respons Menkeu Suahasil soal Inflasi Oktober 2026

Respons Menkeu Suahasil soal Inflasi Oktober 2026
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Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, inflasi 3,23 persen masih dalam rentang sasaran.

Suahasil menyampaikan perkembangan ekonomi terkini itu seusai melapor kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Selasa, terkait kondisi stabilitas ekonomi nasional.

Menkeu menjelaskan sasaran inflasi pemerintah adalah 2,5 persen plus minus satu persen, atau 1,5 persen sampai 3,5 persen.

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Karena itu, angka inflasi terbaru masih berada dalam rentang yang diperkirakan sejak pemerintah menyusun estimasi perekonomian Indonesia.

"Itu yang kami sebut dengan on track," ujar Suahasil di Jakarta, Selasa (3/11).

Suahasil menjelaskan kenaikan indeks manufaktur ke level 54 pada Oktober menandakan pengusaha mengantisipasi peningkatan permintaan.

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Dari sektor manufaktur, Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers' Index/PMI) manufaktur naik dari 52 pada September menjadi 54 pada Oktober.

Suahasil menerangkan, angka indeks di atas 50 menandakan sektor manufaktur sedang menambah persediaan bahan baku. Langkah itu diambil karena pelaku usaha memperkirakan permintaan akan naik, sehingga produksi juga perlu ditingkatkan.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, inflasi 3,23 persen masih dalam rentang sasaran.

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