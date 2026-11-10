Respons Menko Dudung saat Ditanya Tokoh Publik Calon Tersangka Penyadapan Presiden

jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menanggapi kasus penyadapan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dudung menyatakan aksi penyadapan oleh LSP itu merupakan perbuatan melanggar hukum.

"Secara pribadi tentunya juga sebagai warga negara, penyadapan itu kan tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada kepentingan dalam rangka penyidikan. Apalagi kepada kepala negara," kata Dudung di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (9/11//2026).

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Dia pun mendorong agar kasus ini diselesaikan hingga tuntas oleh penegak hukum.

Saat ditanya terkait siapa saja pejabat atau tokoh publik yang kemungkinan akan menjadi tersangka kasus ini, Dudung enggan mengomentari hal itu.

"Kita ikuti sesuai hukum yang berlakulah," jawab Dudung.

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Sebelumnya, Polri pada 3 November 2026 menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.??? Mereka adalah mantan LSP, ASN dan EHS.

Dua hari kemudian, pada 5 November 2026, Polri juga menetapkan SU sebagai tersangka sehingga jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang.