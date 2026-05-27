Respons Pemerintah soal Ancaman PHK Akibat Rupiah Nyungsep

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli buka suara terkait potensi PHK pada berbagai sektor di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD).

Adapun nilai tukar rupiah pada Selasa (26/5) pagi bergerak melemah 5 poin atau 0,03 persen menjadi Rp 17.749 dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.744 per USD.

“Kami terus dalam koordinasi Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto). Jadi, kalau teman-teman lihat sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan, ya,” kata Menaker Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (26/5).

Dia mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dalam mencari solusi terbaik guna mencegah potensi PHK saat ini.

“Jadi, kami lintas kementerian, kami satu tim. Kami monitor,” katanya.

Terkait kapan Satuan Tugas (Satgas) PHK akan diluncurkan dan langsung mengatasi masalah di sektor ketenagakerjaan, Yassierli enggan memberikan informasi lebih jauh.

Dia mengatakan pihaknya masih menunggu peluncuran satgas tersebut.

“Satgas PHK, ditunggu momen launching-nya. Ini lagi menunggu momen launching-nya,” kata dia.