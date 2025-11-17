Respons Pengelola Ragunan soal Dugaan Pakan Satwa Dibawa Pulang Petugas
jpnn.com, JAKARTA - Viral di media sosial threads pakan satwa di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, dibawa pulang oleh petugas.
Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, merespons begini.
"Iya, kami sangat terbuka jika ada sidak," kata Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang saat dihubungi, Senin (17/11).
Pernyataan tersebut menanggapi postingan viral di media sosial X yang membahas dugaan korupsi pakan satwa dengan cara daging dibawa pulang oleh petugas.
Terkait dugaan itu, pihaknya siap menerima kedatangan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memastikan langsung kabar tersebut.
"Rencananya Pak Gubernur akan meninjau ke Ragunan," ucap Wahyudi.
Dia menyatakan pengelola Taman Margasatwa Ragunan menegaskan penyediaan pakan sudah sesuai dengan kebutuhan satwa, yang meliputi kesehatan hingga perawatan harian.
Maka dari itu, Wahyudi menegaskan informasi yang beredar di dalam postingan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi faktual di Taman Margasatwa Ragunan.
Viral di media sosial threads pakan satwa di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, dibawa pulang oleh petugas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sebegini Harga Tiket Masuk Ragunan Malam Hari
- Satwa Terancam Akibat Konflik Manajemen, Pegawai Bandung Zoo Minta Operasional Dibuka Kembali
- Pengendara Motor Tewas Akibat Kecelakaan di Ragunan Jaksel
- Harga Tiket Ragunan Bakal Naik, Sekarang Masih Sebegini
- Ada Wacana Kebun Binatang Ragunan Dibuka Hingga Malam Hari
- Siap-Siap, Harga Tiket Masuk Ragunan Akan Naik, Warga Jakarta Dapat Tarif Khusus