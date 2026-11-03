Respons Putusan MA Terkait Suket Gibran, Hinca Demokrat: Ini Soal Serius

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Hinca Panjaitan menyebutkan partainya sedang menunggu salinan resmi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait suket penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, salinan resmi membuat Demokrat bisa mempelajari pertimbangan hukum majelis ketika memutuskan perkara.

"Dari situlah barangkali nanti mengambil sikap atau putusan setelah kami membacanya," kata dia ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11).

Namun, kata dia, Demokrat tetap menilai serius putusan MA terkait suket Gibran, karena menyangkut konstitusi dan ketatanegaraan bangsa.

"Ya, secara keseluruhan kami anggap ini soal serius, soal yang menyangkut konstitusi, soal yang menyangkut supremasi hukum, soal yang menyangkut ketatanegaraan kita," kata legislator Komisi III DPR RI itu.

Hinca menyebutkan sikap resmi Demokrat akan diumumkan segera mungkin setelah DPP telah mempelajari salinan putusan MA terkait suket Gibran.

"Demokrat akan memberikan penjelasan secara utuh pada waktunya. Terima kasih," ujar dia.

Hinca merasa yakin para anggota DPR RI bakal membahas putusan MA setelah mereka masuk masa sidang pada 10 November 2026.