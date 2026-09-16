Respons Rentetan Kecelakaan Kapal, Komisi V DPR RI Bakal Bentuk Panja Transportasi Laut

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi V DPR Lasarus menyebutkan pihaknya bakal membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait berbagai kecelakaan transportasi laut di perairan Indonesia.

Diketahui, kecelakaan kapal teranyar menimpa KM Virgo Transport 8 rute Surabaya menuju Banjarmasin pada Senin (14/9) kemarin.

"Kami mungkin komisi akan membentuk Panja, ya," ujar Lasarus menjawab awak media dikutip Rabu (16/9).

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu menyebut Panja dibentuk karena banyak permintaan publik agar DPR membongkar persoalan dalam kasus kecelakaan transportasi laut.

"Terlalu banyak permintaan dari masyarakat juga teman-teman partai politik yang ada di DPR supaya untuk mendalami lebih jauh, seperti apa, sih, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengurus angkutan laut ini," lanjut dia.

Lasarus sendiri mengaku dalam rapat dengan pejabat di Kemenhub menyoroti pengawasan yang lemah, sehingga marak kecelakaan angkutan laut.

Dia mengatakan dalih cuaca paling sering dipakai otoritas terkait ketika terjadi kecelakaan angkutan laut.

"Ini, kan, alasannya cuaca, katanya cuaca kurang bagus. Kalau cuaca kurang bagus, kenapa lu berlayar," ujar dia.