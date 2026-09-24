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Respons Sara Wijayanto Saat Ditanya Soal Proses Perceraian dari Demian Aditya

Respons Sara Wijayanto Saat Ditanya Soal Proses Perceraian dari Demian Aditya
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Aktris Sara Wijayanto di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis (24/9). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Sara Wijayanto mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis (24/9).

Kedatangan perempuan kelahiran Jakarta, 6 Mei 1979, itu berkaitan dengan sidang perceraian dirinya dengan Demian Aditya.

Sara Wijayanto diketahui mengajukan gugatan cerai terhadap Demian Aditya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

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Gugatan tersebut didaftarkan melalui kuasa hukum pada 8 September 2026 dan tercatat dengan nomor perkara 3594/2026.

Sidang perdana perceraian itu pun digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis (24/9).

Selebritas berusia 47 tahun itu hadir untuk mengikuti proses persidangan. Namun, Sara Wijayanto tidak memberikan komentar apa pun kepada awak media terkait perceraian.

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Dia memilih bungkam ketika mendapatkan pertanyaan dari awak media di lokasi.

Sebelumnya, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Abid M.H., membenarkan bahwa sidang perceraian Sara Wijayanto dan Demian Aditya digelar pada Kamis (24/9).

Aktris Sara Wijayanto mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis (24/9).

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