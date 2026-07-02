Respons Sarwendah Setelah Ruben Onsu Gugat Hak Asuh Anak
jpnn.com, JAKARTA - Sarwendah menanggapi soal gugatan hak asuh anak yang didaftarkan oleh mantan suaminya, Ruben Onsu ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu mengatakan kliennya merespons positif gugatan hak asuh anak tersebut.
Dia menilai, penyelesaian masalah melalui lembaga seperti pengadilan lebih baik daripada melakukan berpolemik di ruang publik.
"Kami hargai dan menurut kami sudah sangat tepat bila penyelesaian maslah dilakukan melalui lembaga lembaga yang kredibel," ungkap Chris Sam Siwu saat dikonfirmasi awak media, Kamis (2/7).
Menurutnya, pihaknya sangat menantikan momen ini agar seluruh masalah hak asuh anak bisa dibuktikan secara utuh berdasarkan fakta-fakta hukum.
Melalui sidang gugatan hak asuh anak, persoalan antara Sarwendah dan Ruben Onsu diharapkan bisa menemukan titik terang.
"Gugatan yang saat ini informasinya sudah dilakukan oleh pihak RO sejujurnya kami sangat menunggu momen ini karena di pengadilan kami akan menyampaikan semua argumen hukum yang didukung dengan bukti dan saksi, terkait persoalan yang sebenarnya secara utuh, sehingga hakim akan bisa melihat masalah ini dengan terang benderang," tegasnya.
Chris Sam Siwu memastikan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah bukti yang bakal dihadirkan di persidangan nanti.
Sarwendah menanggapi soal gugatan hak asuh anak yang didaftarkan oleh mantan suaminya, Ruben Onsu ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
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