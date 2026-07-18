Respons soal Hotman Paris Bilang 'Lu Punya Otak Gak?, Retno Berkomentar Tegas

jpnn.com, JAKARTA - Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Indonesia merespons soal pernyataan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang dinilai merendahkan profesi wartawan.

Ketua Forum Pemred Retno Pinasti mengatakan pihaknya menyesalkan sikap dan cara Hotman Paris menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait kasus kliennya, eks Jampidsus Febrie Adriansyah, itu.

“Pilihan kata dan cara Hotman Paris Hutapea dalam merespons pertanyaan wartawan sangat tidak profesional dan merendahkan profesi wartawan yang sedang bekerja menjalankan amanat Undang-Undang Pers,” kata Retno dalam keterangan di Jakarta, Minggu (19/7).

Dia mengatakan, bertanya merupakan cara wartawan mengonfirmasi sekaligus menggali keterangan dari narasumber.

Hal itu, menurutnya, bagian dari proses kerja jurnalistik dan penerapan prinsip disiplin verifikasi yang profesional dan dilindungi hukum.

Narasumber memang memiliki hak untuk tidak menjawab pertanyaan wartawan.

Namun, Forum Pemred menilai, tidak pantas jika narasumber merespons pertanyaan wartawan dengan cara merendahkan.

“Baik dari pilihan kata, seperti ‘Lu punya otak, enggak?’, maupun sikap arogan yang sama sekali tidak menjawab substansi pertanyaan,” tutur Retno.