Respons STY Seusai Ivan Mamut Dikabarkan Jadi Pemain Baru Persija Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong belum mau buka suara mengenai kedatangan striker baru asal Kroasia yakni Ivan Mamut.

Pemain kelahiran 30 April 1997 itu saat ini santer dikabarkan akan bergabung dengan Persija seusai tidak masuk dalam daftar pemain NK Varazdin.

Menurut Shin perihal pemain baru merupakan ranah manajemen yang akan mengumumkan secara langsung ke publik.

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“Manajemen klub yang akan mengumumkan. Bukan hanya Ivan Mamut, ada beberapa nama lain yang juga muncul dalam rumor,” ujar Shin.

“Klub punya tugasnya sendiri, jadi biarkan klub yang mengumumkannya. Saya tidak boleh mengambil pekerjaan yang menjadi bagian dari klub,” imbuhnya.

Ivan Mamut dinilai sosok yang tepat jika nantinya jadi bergabung dengan Persija Jakarta.

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Terlebih tim berjuluk Macan Kemayoran itu sudah memiliki Alexander Jeremejeff yang cukup moncer dalam dua laga Persija.

Tercatat pemain asal Swedia itu mampu mencetak gol kemenangan Persija pada laga perdana Super League 2026/27 melawan Borneo FC.