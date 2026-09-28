Respons Sule Ketika Rumahnya Kerap Didatangi Orang yang Meminta Bantuan

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Sule mengatakan bahwa rumahnya beberapa kali didatangi oleh orang tidak dikenal yang hendak meminta bantuan.

Pengakuan tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu program Pagi Pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

“Ada, ada beberapa ada lah. Enggak terlalu banyak juga tapi ada lah,” kata Sule.

Meski begitu, pria berusia 49 tahun itu tidak menjadikan hal tersebut sebagai persoalan besar.

Sule justru mengaku memahami kondisi orang yang datang kepadanya. Sebab, diriny pernah berada di posisi serupa.

“Bukan berbicara tentang masalah kaya atau tidak. Maksudnya kan kalau dalam hal ini, kita juga sama pernah merasakan hal ketika kita minjam ataupun kita minta sama teman, enggak dikasih,” tuturnya.

Sule mengaku pernah merasakan kebingungan ketika sedang membutuhkan bantuan.

Pada saat itu, dia tidak memiliki tempat untuk meminta pertolongan.