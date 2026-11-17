jpnn.com - LEBAK - Pemerintah berencana merelokasi badak jawa atau badak bercula satu di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.

Rencana merelokasi badak tersebut dengan alasan ada ancaman letusan Gunung Anak Krakatau yang bisa menimbulkan bencana tsunami.

Tetua adat Badui sekaligus Kepala Desa Kanekes Kabupaten Lebak Jaro Oom meminta pemerintah pusat mengkaji secara ilmiah dan cermat rencana tersebut.

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‎"Kita (masyarakat Badui) khawatir pemindahan badak dari TNUK Pandeglang keluar daerah menimbulkan ancaman kematian terhadap satwa langka itu," kata Jaro Oom saat dihubungi di Lebak, Senin (16/11).

‎Masyarakat Badui mendukung pelestarian penguatan perlindungan badak jawa di TNUK, karena populasinya terancam punah.

‎Selama ini, populasi Badak Jawa itu menjadi kebanggaan masyarakat Banten.

‎Dengan demikian, pihaknya berharap badak jawa itu tetap habitatnya di TNUK, karena karakter binatang tersebut di Ujung Kulon juga terdapat pakan dan rawa-rawa serta kubangan.

‎"Kami berharap Badak Jawa itu perlu kajian ilmiah dan tetap dilestarikan di ekosistem aslinya di TNUK dan jangan direlokasi ke Alas Purwo Jatim," kata Jaro Oom.