Respons Wapres Gibran Seusai Kinerja Pemerintahan Dikritik Tajam oleh Celios

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons hasil laporan evaluasi dua tahun pemerintahan yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (Celios).

Ia menegaskan akan menjadikan laporan evaluasi Celios tersebut sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah.

Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Selasa, Gibran mengatakan dirinya menghargai setiap hasil survei, kajian, maupun kritik yang disampaikan masyarakat dan lembaga independen.

"Bagi saya, semua itu adalah bagian dari demokrasi sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki diri," kata Gibran.

Ia menilai kritik yang disampaikan kepada pemerintah maupun dirinya, termasuk melalui laporan Celios, perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi dan perbaikan kebijakan.

Menurut Gibran, perbaikan juga harus dilakukan terhadap cara kerja pemerintah agar manfaat kebijakan makin dirasakan masyarakat.

"Baik melalui evaluasi serta perbaikan kebijakan dan cara kerja untuk memastikan kehadiran pemerintah semakin dirasakan masyarakat dan menjawab permasalahan masyarakat di lapangan," katanya.

Sebelumnya, Celios bersama Kabinet Bayangan merilis laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Minggu (11/10).