Ressa Rossano Bakal Bertemu Denada, Kapan?

jpnn.com, JAKARTA - Ressa Rizky Rossano tampaknya bakal segera bertemu dengan ibunda kandungnya, Denada.

Kuasa hukum Ressa Rizky Rossano, Andika M menuturkan, pertemuan itu sudah dijadwalkan dalam waktu dekat.

"Infonya sih rencananya mau ketemu dengan Mbak Denada, dengan Bundanya itu tanggal berapa ya, 19 insyaallah," ujar Andika M melalui wawancara Zoom, Selasa (17/3).

Meski menyambut baik rencana tersebut, tetapi dia tak menyembunyikan kekecewaan dan keheranannya terkait narasi yang berkembang, seolah-olah kliennya yang menghindar.

Andika menyebut, pihaknya justru telah menunggu kepastian pertemuan itu sejak bulan lalu.

"Jadi sebenarnya kami ini yang sudah di-prank nih, yang mau diajak ketemu dari bulan lalu deh perasaan. Dan insyaAllah baru akan terealisasi di tanggal 19 besok ini," tuturnya.

"Ini yang enggak mau siapa dari dulu ini baru sekarang ya? Saya kan bingung, saya bingung akhirnya ini," sambungnya.

Dia mengatakan bahwa tanggal tersebut ditentukan oleh pihak Denada.