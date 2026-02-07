menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Ressa Rossano Ingin Segera Bertemu dengan Denada

Ressa Rossano Ingin Segera Bertemu dengan Denada

Ressa Rossano Ingin Segera Bertemu dengan Denada
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyanyi Denada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/6) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ressa Rossano memberi tanggapan setelah Denada akhirnya mengakui bahwa dirinya merupakan anak kandungnya.

Dia mengaku sangat bahagia karena Denada sudah mengaku sebagai ibu kandungnya.

"Alhamdulillah," kata Ressa Rossano di kawasan Tendean, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Baca Juga:

Meski demikian, Ressa Rossano merasa belum puas lantaran belum bertemu dengan Denada.

Dia ingin sekali berjumpa dengan ibu kandungnya yang merupakan penyanyi dangdut itu.

"Tapi Ressa juga pengin ditemuin. Senang pasti, juga menjalin hubungan yang baik," jelasnya.

Baca Juga:

Sejauh ini, Ressa Rossano ternyata belum pernah berkomunikasi dengan Denada.

Oleh sebab itu, dia kembali menyampaikan keinginan untuk bertemu dengan Denada sesegera mungkin.

Ressa Rossano memberi tanggapan setelah Denada akhirnya mengakui bahwa dirinya merupakan anak kandungnya. Dia mengaku...

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI