Ressa Rossano Ternyata Masih Canggung Panggil Denada Sebagai Ibu
jpnn.com, JAKARTA - Ressa Rizky Rossano mengaku masih merasa canggung untuk memanggil Denada dengan sebutan 'ibu'.
Alih-alih memanggil Denada 'Ibu', dia ternyata masih memanggil ibu biologisnya itu dengan sapaan 'Mbak'.
"Iya, Ressa sampai sekarang masih manggil 'Mbak'," kata Ressa Rizky Rossano di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (12/2).
Ressa Rossano tidak memungkiri bahwa dirinya masih merasa canggung terhadap Denada.
Semenjak diakui sebagai anak kandung, Ressa Rossano masih belum bertemu penyanyi 47 tahun itu secara langsung.
"Ya iya balik lagi canggung Kak, canggung. Terus, kan, belum ketemu langsung, kalau ketemu langsung, kan, beda," ucapnya.
Ressa Rossano menyatakan bahwa Denada sudah mencoba menghubunginya secara langsung, tetapi dirinya butuh waktu untuk merespons.
Dia khawatir jika inisiatif rencana pertemuan itu justru akan berakhir dengan kecewa.
