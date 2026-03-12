jpnn.com, JAKARTA - Total restitusi pajak yang telah dicairkan secara keseluruhan hingga 31 Oktober 2026 telah mencapai angka sebesar Rp208,68 triliun.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya dalam menjaga likuiditas dunia usaha melalui percepatan pencairan tersebut.

Kebijakan ini difokuskan terutama untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta industri padat karya menjelang pengujung tahun 2026.

"Memang benar sesuai dengan arahan, kami mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya," ujar Dirjen Pajak Bimo baru-baru ini di kantor Kemenkeu.

Realisasi restitusi khusus untuk sektor UMKM hingga Oktober 2026 telah mencatatkan angka Rp7,14 triliun.

Dana tersebut disalurkan melalui total 125.375 permohonan yang diajukan oleh para wajib pajak dari kalangan pelaku usaha mikro dan kecil.

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Lonjakan signifikan terlihat pada periode September hingga Oktober 2026, di mana tingkat pencairan mengalami peningkatan tajam sebesar 86,5 persen.

Angka pencairan rata-rata mencapai Rp604,91 miliar per bulan pada periode tersebut.