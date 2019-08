Restorasi Bentley Corniche Sukses Mengembalikan Kemilaunya

jpnn.com - Rumah desain Mulliner akhirnya menuntaskan tantangan mengembalikan wujud orisinal Bentley Corniche lansiran tahun 1939. Upaya restorasi tersebut ditujukan sebagai perayaan 100 tahun Bentley pada tahun ini.

Bentley Corniche tentunya bukan mobil sembarangan. mobil ini membawa banyak langkah baru dalam industri mobil. mampu melesat 160 kpj, hingga rancang bangun streamline baru pada zamannya. Bisa dibilang, ia mobil paling revolusioner.

Di tangan Mulliner sendiri, Bentley Corniche sukses hadir luar biasa. Hanya berbekal gambar dan pengetahuan dan pengalaman para tangan terampil, ketenaran Cornichce seakan kembali sempurna.

Corniche ini dibuat langsung di markas Bentley di Crewe, pastinya pekerjaan Mulliner kian ringan terbantukan oleh para ahli Bentley untuk menghadirkannya identik seperti aslinya.



Kabin Bentley Corniche by Mulliner

“Kerja sama tim yang sangat menguras tenaga. Kita punya seniman yang berpengalaman bersama Mulliner dan juga kalangan di Bentley Motors serta hasil mobil ini menjadi kebanggaan tersendiri,” kata Design Director at Bentley and Director of Mulliner, Stefan Sielaff.

Dalam perjalanannya, langkah restorasi Bentley Corniche sudah dilakukan beberapa kali. Hingga tahun 1970-an dan kemudian pada tahun 2001. Ada juga proyek yang dilakukan di Derby, namun kandas pada 2008 terkait masalah finansial.