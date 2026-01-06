Retret Kabinet Prabowo Minim Urgensi, Cuma Kangen-kangenan Tidur di Tenda

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menganggap retret Kabinet Merah Putih di kediaman Presiden RI Prabowo Subianto, Bogor, pada Selasa (6/1) ini tak terlalu urgensi dilaksanakan.

"Subtansi dan urgensinya, menurut hemat saya, kecil. Kalau tidak disebut tidak ada," kata Ray kepada awak media, Selasa (6/1).

Sebab, kata dia, pelaksanaan retret perdana tidak menghasilkan hal konkret, seperti kerja menteri yang gesit dan seirama.

Ray mengatakan menteri setelah pelaksanaan retret perdana malah bekerja lelet, tidak fokus, dan berpandangan berbeda dengan Presiden Prabowo.

"Beberapa kasus memperlihatkan hal ini. Makin terlihat kala menghadapi banjir bandang Sumatra. Reaksi menteri lambat, masih mencari kesempatan untuk pencitraan, beda pandangan, dan sebagainya," kata aktivis prodemokrasi itu.

Ray menuturkan pokok persoalan sebenarnya bukan kegiatan retret, melainkan cara Presiden Prabowo mengoptimalkan kerja menteri.

"Jika presiden sendiri tidak fokus, tertutup, hanya bisa diakses oleh sedikit orang, dan dengan cepat berubah kebijakan dari sana ke sini, maka tujuan-tujuan retret ini akan tetap sulit digapai," kata dia.

Ray pun merasa retret di kediaman Prabowo yang dihadiri para menteri seperti nostalgia para elite untuk tidur di tenda.