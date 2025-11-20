Reuni dengan Kuipers & Edo, Kapten Persib Bandung Tegas: Di Lapangan Tak Ada Persahabatan
jpnn.com - Pertandingan Persib Bandung melawan Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (20/11/2025) malam, akan menjadi duel yang spesial bagi dua pemain.
Mereka ialah Nick Kuipers dan Edo Febriansah. Keduanya merupakan bagian dari skuad Persib yang menjuarai Liga 1 dua musim berturut-turut sebelum akhirnya menyeberang ke Banten.
Kuipers, yang membela klub sejak 2019 mencatat 159 penampilan dan menjadi simbol ketangguhan lini belakang.
Adapun Edo dengan 80 laga selama dua musim, dikenal sebagai pekerja keras yang selalu bermain dengan seluruh hatinya.
Kini keduanya tiba di Kota Kembang mengenakan warna berbeda. Kuipers dan Edo besok tak lagi di posisi Persib, melainkan sebagai tim lawan yang akan menjenggal tren positif tuan rumah.
Gelandang Persib Marc Klok mengatakan bahwa ini bukan kali pertama mereka bertemu sebagai lawan. Pada ajang Piala Presiden, pertemuan serupa sudah pernah terjadi. Dari sana, Klok belajar untuk tetap profesional.
Klok mengakui bahwa dirinya, Kuipers, dan Edo pernah sama-sama merajut mimpi meraih gelar juara, dan kini harus melupakan hal itu.
"Ya, di Piala Presiden kami sudah ketemu, dengan tim beda, ruangan beda. Pasti selalu sedikit rasa beda karena dua, tiga, empat tahun kami bersama, baik situasi bagus atau buruk."
Kata gelandang Persib Marc Klok jelang pertemuannya dengan mantan penggawa Nick Kuipers dan Edo Febriansah yang kini berseragam Dewa United.
