Reuni dengan Tim Burton, Winona Ryder Muncul di Wednesday

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Winona Ryder akan bergabung dalam serial Wednesday di musim ketiga sebagai bintang tamu.

Kehadirannya membuat para penggemar makin tak sabar menantikan kelanjutan kisah keluarga Addams.

Bergabungnya Ryder sekaligus menjadi momen reuni manis dengan sutradara sekaligus produser eksekutif, Tim Burton, serta aktris utama Jenna Ortega.

Sebelumnya, ketiganya terlibat dalam film Beetlejuice Beetlejuice yang tayang pada 2024.

“Saya senang Winona bergabung dengan kami, dia sangat cocok dengan dunia ini. Dan dia sahabat dekat. Saya selalu merasa beruntung bisa bekerja dengannya,” ujar Burton.

Tak hanya Burton, kreator sekaligus showrunner serial ini, Al Gough dan Miles Millar, juga menyambut hangat kehadiran Ryder.

Keduanya menilai kolaborasi panjang Ryder dan Burton telah melahirkan karakter-karakter ikonis di layar lebar.

“Jika berbicara tentang Outcasts, Winona Ryder adalah yang terbaik sepanjang masa (GOAT). Kami senang bisa kembali bekerja dengannya di ‘Beetlejuice Beetlejuice’ dan sangat antusias menyambutnya di Nevermore,” kata Gough dan Millar.