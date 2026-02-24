Reuni dengan Tim Burton, Winona Ryder Muncul di Wednesday
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Winona Ryder akan bergabung dalam serial Wednesday di musim ketiga sebagai bintang tamu.
Kehadirannya membuat para penggemar makin tak sabar menantikan kelanjutan kisah keluarga Addams.
Bergabungnya Ryder sekaligus menjadi momen reuni manis dengan sutradara sekaligus produser eksekutif, Tim Burton, serta aktris utama Jenna Ortega.
Sebelumnya, ketiganya terlibat dalam film Beetlejuice Beetlejuice yang tayang pada 2024.
“Saya senang Winona bergabung dengan kami, dia sangat cocok dengan dunia ini. Dan dia sahabat dekat. Saya selalu merasa beruntung bisa bekerja dengannya,” ujar Burton.
Tak hanya Burton, kreator sekaligus showrunner serial ini, Al Gough dan Miles Millar, juga menyambut hangat kehadiran Ryder.
Keduanya menilai kolaborasi panjang Ryder dan Burton telah melahirkan karakter-karakter ikonis di layar lebar.
“Jika berbicara tentang Outcasts, Winona Ryder adalah yang terbaik sepanjang masa (GOAT). Kami senang bisa kembali bekerja dengannya di ‘Beetlejuice Beetlejuice’ dan sangat antusias menyambutnya di Nevermore,” kata Gough dan Millar.
Winona Ryder dipastikan tampil sebagai bintang tamu di serial Wednesday musim ketiga.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Al Ghazali dan Alyssa Daguise Sepakat Menjaga Privasi Anak
- Siap Lepas Status Dudanya, Virgoun Dikabarkan Bakal Segera Menikah
- 28 Peserta Bersaing dalam Akademi Sahur Indonesia 2026
- Bantah Putus, Sule Masih Jalin Hubungan dengan Santyka Fauziah
- Ghost in the Cell Rilis Trailer, Satukan Horor dan Komedi Satir Tentang Situasi Indonesia
- Begini Kondisi Diding Boneng Setelah Dilarikan ke Rumah Sakit