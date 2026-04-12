Reuni Panas Eliano Reijnders! Persib Bandung vs Bali United Sarat Dendam dan Gengsi
jpnn.com - Laga sarat gengsi akan tersaji saat Persib Bandung menjamu Bali United pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.
Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Bali United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026).
Pertemuan dua tim yang sama-sama pernah mencatatkan gelar juara secara beruntun ini diprediksi berlangsung panas sejak menit awal.
Sorotan tak hanya tertuju pada persaingan dua klub besar, tetapi juga kisah dari salah satu pilar Persib Eliano Reijnders.
Eliano kembali dipertemukan dengan sosok yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya di PEC Zwolle, yakni pelatih Johnny Jansen.
Namun, juru taktik asal Belanda itu kini menjadi rival Eliano. Jansen resmi menukangi Bali United pada Mei 2025 lalu.
Ini menjadi kali kedua Eliano menghadapi mantan pelatihnya tersebut.
Pada pertemuan sebelumnya di kandang Bali United, adik dari Tijjani Reijnders itu sukses membantu Persib meraih kemenangan tipis 1-0.
Laga sarat gengsi akan tersaji saat Persib Bandung menjamu Bali United pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.
