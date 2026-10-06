Reuni Sekolah di Garut Berujung Mencekam, Peluru Airsoft Gun Bersarang di Mata Pelajar 15 Tahun

jpnn.com, BANDUNG - Perayaan reuni sekolah di Garut berubah mencekam, setelah insiden penembakan airsoft gun yang dilakukan seorang pemuda.

Pazwa Pahaludin (15 tahun) terancam kehilangan penglihatannya, setelah menjadi korban salah sasaran tembak kakak kelasnya.

Peristiwa itu terjadi saat perayaan hari jadi atau anniversary sekolah menengah pertama (SMP) di salah satu vila di Garut pada Sabtu (26/9/2026).

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Ketua Asosiasi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak (Askara) Imelia Pratiwi yang mendampingi korban dalam kasus ini mengatakan acara reunian itu awalnya berjalan lancar, sampai akhirnya tiba-tiba muncul sosok terduga pelaku yang datang tanpa diundang ke vila.

"Terduga pelaku ini datang tanpa diundang, jadi tidak ada dalam list undangan, datang ke lokasi dan dia mengeluarkan airsoft gun itu," kata Imelia saat ditemui di RS Cicendo, Kota Bandung, Selasa (6/10).

Setibanya di vila, terduga pelaku yang sudah menggenggam senjata api laras pendek airsoft gun lantas menembakkan secara acak di area acara.

Peluru mengenai dua orang anak di vila, salah satunya Pazwa. Nahasnya, proyektil peluru itu mengenai bola mata Pazwa dan sampai sekarang masih tersangkut.

"Awalnya ditembakin ke orang lain, bahkan ada korban satu lagi yang mungkin memang lukanya tidak terlalu parah ya, di bagian punggungnya, dan peluru terakhir itu meluncur ke bola mata," ujarnya.