Reuni yang Berbuah Manis, Leo/Daniel Tembus Final Thailand Open 2026

jpnn.com - Pasangan ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin sukses mengamankan tiket final Thailand Open 2026 seusai menang meyakinkan atas duo China He Ji Ting/Ren Xiang Yu.

Bertanding di Nimibutr Stadium, Bangkok, Sabtu (16/5/2026), Leo/Daniel tampil solid dan menang dua gim langsung dengan skor 21-15, 21-18.

Kemenangan tersebut terasa istimewa. Selain menjadi tiket menuju final, hasil itu juga menandai pencapaian pertama Leo/Daniel menembus partai puncak sejak kembali dipasangkan musim ini.

Leo mengaku senang bisa kembali berduet dengan Daniel, terlebih rekannya itu langsung tampil kompetitif setelah cukup lama menepi dari lapangan.

"Saya sangat senang bisa kembali mencapai final bersama Daniel. Saya juga salut karena dia bisa langsung melangkah ke final di turnamen pertamanya setelah absen cukup lama," ucap Leo.

Meski sukses mengamankan tempat di final Thailand Open 2026, Leo/Daniel tak ingin larut dalam kegembiraan.

Leo menegaskan mereka harus meningkatkan kewaspadaan karena tantangan yang lebih berat sudah menanti.

"Besok kami harus jauh lebih siap, terutama dalam mengantisipasi serangan lawan."