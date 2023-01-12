Revaldo Ditangkap Atas Dugaan Kasus Narkoba, Polisi Temukan Barang Bukti Ini

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Revaldo ditangkap atas kasus dugaan narkoba oleh penyidik Polres Metro Jakarta Barat pada Senin (24/8).

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi mengatakan pria 44 tahun itu diamankan di sebuah apartemen kawasan Tangerang Selatan pada Senin sore, pukul 17.30 WIB.

Dari penangkapan tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti. Salah satunya adalah plastik klip bekas sabu-sabu.

"Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 3 plastik klip bekas sabu, 2 korek, 3 pipet, 3 bong, setengah butir Alprazolam, setengah butir sanax, dua kotak penyimpanan, dan satu handphone milik tersangka Revaldo yang ditemukan di rak sepatu," ujar Nasriadi dalam keterangannya, Selasa (25/8).

Selanjutnya, pemain film Tukar Takdir tersebut menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Metro Jakarta Barat.

Pria yang sudah empat kali tersandung kasus narkoba ini juga melakukan pemeriksaan urine.

Hasilnya, dia dinyatakan positif mengandung narkotika dan psikotropika.

"Hasil tes urine pelaku tersebut positif narkotika dan psikotropika," tuturnya.(jun/jpnn)